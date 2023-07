Já está disponível a nova música de Britney Spears e Will.i.am. Esta sexta-feira, a cantora pop e o músico dos Black Eyed Peas lançaram um dueto de nome 'Mind Your Business' ('Mete-te na tua vida', numa tradução livre).

Esta não é a primeira vez que os artistas trabalham juntos. A primeira aconteceu em 2011 com a música 'Big Fat Bass', que integrou o álbum 'Femme Fatal', de Spears.

A última canção lançada por Britney foi no ano passado, no âmbito de um dueto com Elton John, intitulado 'Hold Me Closer'.

