Jamie Spears fez novas declarações sobre a filha, Britney Spears, garantindo que a cantora tem problemas relacionados com "vícios" e com a sua "saúde mental". O mesmo sublinha ainda que esta condição é mais grave do que o que o público pensa.

Recentemente, Jamie concordou em deixar de ser tutor da cantora, posição que mantinha há 13 anos, e que o levou a um processo em tribunal.

Ora, segundo documentos do processo, ficou registado o seguinte:

"Se o público conhecesse todos os factos sobre a vida pessoal da Sra. Spears, não apenas os altos mas também os baixos, iriam elogiar Jamie pelo seu trabalho. O público não sabe todos os factos, e não tem o direito de saber, por isso não haverá uma redenção pública para o Sr. Spears".

Jamie diz também que não era responsável pela medicação que era dada à cantora, sendo que esta tarefa ficava a cargo de Jodi Montgomery.

Recorde-se que a artista se encontra debaixo desta tutela desde 2008.

