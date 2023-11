Separados desde o verão, Britney Spears e Sam Asghari estão perto de finalizar o divórcio.

O ex-casal colocou um ponto final no casamento cerca de um ano após o enlace e, embora tenha havido muita tensão entre os dois durante algum tempo, fontes próxima revelam que ambos já resolveram as suas diferenças e a relação é novamente amigável.

Fontes disseram ao TMZ que o modelo está atualmente a viver num apartamento em Los Angeles, pelo qual Britney está a pagar 10 mil dólares por mês, e a cantora está a preparar-se para pagar um valor alto, que não foi divulgado, para terminar o processo de divórcio.

De recordar que Britney conheceu Sam no set do seu videoclipe 'Slumber Party', em 2016, e os dois namoraram durante cerca de seis anos. Quando se separaram este verão, Britney admitiu que ficou "chocada" com o fim repentino do seu casamento.

Leia Também: Mãe de Britney Spears faz queixa de 'amigo interesseiro' às autoridades