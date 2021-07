Na luta para se libertar da tutela, Britney Spears tem vindo a surpreender os seguidores da sua página de Instaram com imagens em topless. Um registo que voltou a destacar na rede social esta quinta-feira.

Desta vez, a cantora não publicou uma fotografia, mas sim um curto vídeo onde aparece a cobrir os seios com as mãos enquanto inclina a cabeça para trás.

Uma vez que aparece no mesmo sítio e com os mesmos calções curtos, sem roupa da cintura para cima, tudo indica que esta nova imagem foi captada no mesmo dia que as restantes.

Veja abaixo:

