Jamie Lynn Spears, irmã de Britney Spears, recorreu esta semana à sua conta de Instagram para pedir à cantora que parasse de dizer em público que nunca tinha sido apoiada pela família, notando que esta versão não correspondia à verdade.

Visivelmente irritada, Britney não só ignorou o pedido, como recorreu às redes sociais para partilhar um episódio da sua vida, através do qual procura provar que foi sempre posta de lado, sobretudo na altura em que se separou de Justin Timberlake.

"Voltei para casa e a Jamie Lynn estava no sofá a ver o programa dela logo depois de eu e o Justin nos termos separado... Eu era um fantasma que lá estava! Tinha trabalhado a vida inteira e não sabia como era ser servida pela minha mãe", começa por referir, salientando ainda a diferente forma como a irmã foi educada.

"A Jamie Lynn tinha 12 anos, ficou a ver televisão durante horas e depois foi-se deitar ao pé da piscina. Fiquei em choque porque esta nunca tinha sido a minha vida! A família do Justin foi a única coisa que conheci durante muitos anos. As coisas eram diferentes agora e a Jamie Lynn tinha o seu programa no Nickelodeon. Tudo o que me lembro de dizer foi: 'Bolas! Como é que uma miúda de 12 anos consegue um programa no Nickelodeon?'", relata.

Britney refere que a irmã tinha um tratamento especial e que esta foi simplesmente ignorada. Foi nesta altura que Jamie terá dito à revista People que a cantora estava "assustada".

"Claro que sim! A minha mãe estava medicada e mal conseguia ter uma conversa em casa porque ela e o meu pai se tinham separado, estava pior que nunca! Lembro-me dela se sentar no chão durante uma conversa e nunca se levantar. E, peço desculpa Jamie Lynn, não fui forte o suficiente para fazer o que devia... dar uma bela chapada a ti e à mãe", completou.

