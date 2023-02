Foi depois de ter aceite falar com uma jovem durante um direto no Instagram que José Castelo Branco foi surpreendido pela mesma.

"Queria mostra-lhe um brinquedo", dizia a jovem, que acabou depois por exibir um objeto sexual, deixando José Castelo Branco furioso.

"Credo! Saia daí. Não quero. Ainda é muito nova para andar a brincar com coisas sérias, por amor de Deus. Em vez de estar a brincar com bonecas, vem brincar com pilinhas... Mas isto está tudo doido? Lá por ser Carnaval, em que se diz que ninguém leva a mal, não me venham com histórias da carochinha que eu não admito. Que seja a última vez que alguém faça uma poupa vergonha dessas", disse a celebridade.

