Brian May, guitarrista dos Queen, rompeu o músculo glúteo máximo. Notícia que deu a conhecer ao partilhar imagens na sua página de Instagram onde surge de máscara, a ser empurrado numa cadeira de rodas dentro de um hospital.

Na legenda da publicação, o artista explicou que se lesionou enquanto estava a dedico à jardinagem.

"Não - o vírus ainda não me apanhou - graças a Deus. Espero que estejam todos a manter-se seguros por aí. A decisão de relaxar as medidas de segurança não faz com que o perigo desapareça", começou por escrever na legenda da imagem, pedindo aos fãs para que se mantenham protegidos da pandemia da Covid-19.

"Mas eu? Sim, estou quieto. A razão? Além de me sobrecarregar e ter muitas exigências... consegui romper o meu glúteo máximo num momento de jardinagem excessivamente entusiasmado", explicou de seguida o músico, de 72 anos.

"De repente, vejo-me num hospital a ser escaneado para saber exatamente o quanto me magoei", acrescentou. "Acontece que eu fiz um trabalho completo - há alguns dias - e não poderei andar durante algum tempo", disse ainda.

Antes de terminar, o artista destacou que agora apenas precisa de descansar para recuperar da lesão.

