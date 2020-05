Ariel Winter sofreu um pequeno acidente na cozinha. A atriz de 'Modern Family' cortou a ponta superior do polegar enquanto preparava uma refeição, um episódio que marcará a sua quarentena.

Ao partilhar o momento com o Access Hollywood, a jovem, de 22 anos, explicou que estava a cortar legumes para preparar um parto grego e decidiu estrear as novas facas. "Fui cortar um tomate e cortei a parte superior do meu polegar", contou.

Na altura, Ariel e o namorado, Luke Benward, "ficaram a olhar para o polegar". "Fiquei tão chocada que parecia [que estava a] hiperventilar", lembrou, referindo que sangrou muito e teve de ir de imediato para o hospital.

O namorado, recorda, "levou a ponta do polegar para o hospital" e, a dada altura, a enfermeira entregou-o num saco de plástico sem dizer que o mesmo estava lá dentro. Acidentalmente, deitaram o saco fora e "tiveram de o ir buscar".

Veja o momento em que a atriz partilha toda a história:

