Ryan Reynolds tem estado com a família em casa, em isolamento social, por causa da pandemia da Covid-19, fase que foi abordada em conversa com Jimmy Fallon. Um momento em que o ator voltou a dar provas do seu bom humor.

Na brincadeira, esta terça-feira, dia 5, Ryan disse no 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' que estava a sentir falta da "família secreta" nesta fase, acrescentando que decidiu ficar de quarentena com a "família de Hollywood", referindo-se à mulher, Blake Lively, e às três filhas que têm em comum.

"Ainda hesitei, 'devo passar a quarentena com a minha família pública ou com a minha família secreta na Dinamarca?", começou por dizer na brincadeira. "Foi uma escolha difícil. Sinto muito a falta da Luna, Lekhet e Uhn [...] Escolhi a minha família de Hollywood e tem sido ótimo. É uma decisão da qual não me arrependo", continuou.

Apesar dos muitos momentos divertidos que proporcionou, Ryan explicou que tem aproveitado este momento para desfrutar da companhia da família, mas nem sempre é uma tarefa fácil.

Além da pandemia e da quarentena, o ator falou ainda sobre o seu próximo filme, 'Red Notice', que também é protagonizado por Dwayne Johnson.

Veja este momento no vídeo abaixo:

Siga o link

Leia Também: Ryan Reynolds paga pizza a alunos e professores da sua antiga escola