Brian Austin Green foi novamente pai em junho de 2022, o primeiro filho em comum com a atual companheira, Sharna Burgess, e tomou uma decisão sobre a paternidade.

O ator, de 50 anos, fez uma vasectomia quando o pequeno Zane tinha oito semanas de vida.

"Nunca planeie nenhum dos meus filhos", confessou após ser questionado sobre se queria ter mais filhos, como relata a People, que cita o podcast 'Oldish'.

"Eu amo os meus filhos e não fui contra nenhuma gravidez, mas nunca olhei para um teste de gravidez e torci para que desse positivo", explicou ainda.

Além do pequeno Zane, o ator é ainda pai de Kassius Lijah, de 21 anos, com a ex-namorada Vanessa Marcil, e de Noah Shannon, de 11, Bodhi Ransom, de 9, e Journey River, de 7, com a 'ex' Megan Fox.

Apesar de não deixar de gostar da ideia de ter mais filhos, ainda assim, também lembrou que com "quatro filhos pequenos em casa" a vida torna-se "muito ocupada".

"Quando o Zane nasceu, pensei que era a altura de 'fechar a loja'", partilhou, deixando a companheira também mais descansada.

Mas isto não quer dizer que não vão ter mais filhos. Se isso tiver de acontecer, apenas querem que seja algo devidamente planeado por ambos.

