Bradley Cooper organizou um pequeno encontro em sua casa, em Nova Iorque, esta quinta-feira, no mesmo dia em que Huma Abedin completou 46 anos.

Fotografias mostram a mãe do ator, Gloria Campano, a chegar a sua casa para um encontro íntimo, além de outros dois misteriosos convidados. No entanto, Abedin não foi vista na ocasião, como relata o Page Six.

Esta foi uma semana movimentada em casa de Bradley Cooper. Na quarta-feira, a chef Kristin O'Connor foi vista a deixar flores na propriedade. Mas não foi a única. A grande amiga do ator, a editora-chefe da Vogue Anna Wintour, também foi vista no local um antes do referido encontro íntimo.

