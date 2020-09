Bradley Cooper está a viver a quarentena em sua casa, na companhia da mãe e da sua filha, a pequena Lea, resultado da relação com Irina Shayk. Com a tarefa de olhar por ambas, o ator assumiu nos últimos meses o papel de cuidador.

Em entrevista ao Interview Magazine, Bradley Cooper revelou alguns pormenores sobre a forma como tem vivido este tempo de confinamento: "Estou com a minha filha, com a minha mãe e com os meus dois cães, e não saímos de nossa casa".

A mãe do ator, Gloria Cooper, de 80 anos, é aquela que necessita de maior atenção por parte do ator. Além de fazer parte do grupo de risco devido à idade e problemas de saúde, Gloria requer maior cuidado por se encontrar ostomizada.

"A minha mãe vai fazer 80 anos, e ela tem uma bolsa de colostomia, então não posso deixar ninguém entrar em casa. E não posso sair de casa", explica, dando conta do seu medo em relação à possibilidade de a mãe ser infetada com a Covid-19.

Leia Também: Irmã de Sharon Stone recebe primeiro teste negativo para a Covid-19