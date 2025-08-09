Brad Pitt está a receber apoio da namorada, Ines de Ramon, nesta fase difícil. O ator está de luto pela partida da mãe, Jane Etta Pitt, que morreu na terça-feira, 5 de agosto, aos 84 anos.
Uma fonte contou à People que Ines de Ramon "está a apoiar Brad enquanto ele lamenta a perda da mãe".
"Ela quer estar lá para ele, e o Brad está a deixar que ela seja essa pessoa", acrescentou a fonte.
Uma outra fonte partilhou com a revista que Ines de Ramon também tem estado em contacto com a família do ator.
"A Ines também é muito próxima da família do Brad. Ela entrou em contacto com eles imediatamente para enviar as suas condolências assim que soube da notícia."
A notícia da morte de Jane Etta foi confirmada pela família. A sobrinha do ator, Sydney Pitt, partilhou imagens da avó nas redes sociais como forma de a homenagear e disse: "A minha queria avó, Jane Etta, ainda não estávamos prontos para te ver partir, mas saber que estás finalmente livre para cantar, dançar e pintar novamente torna tudo um pouco mais fácil."
Na mesma partilha, destacou que Jane "preocupava-se profundamente com todos e com tudo, sem fazer perguntas".
"Conseguia acompanhar-nos a todos, 14 netos, sem perder o ritmo. Não havia limites para o amor que ela dava, e todos os que a conheciam sentiam isso", pode ainda ler-se na mesma publicação.
Brad Pitt, recorde-se, esteve casado anteriormente com Angelina Jolie, com quem começou a namorar em 2004. O agora ex-casal deu o nó 10 anos depois, mas o enlace apenas durou dois anos.
Ao longo destes 12 anos de relação, os atores construíram uma família com seis filhos em comum: Maddox, de 23 anos, Pax, 21, Zahara, 20, Shiloh, 19, e os gémeos Vivienne e Knox, de 16.
Atualmente, Brad Pitt mantém uma relação com Ines de Ramon e há quem diga que "ela é perfeita para ele".
Ines de Ramon e Brad Pitt começaram a namorar no final de 2022, mas só estiveram juntos numa passadeira vermelha em 2024, quando compareceram à antestreia de 'Wolfs' no Festival de Cinema de Veneza.
