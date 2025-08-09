Esta semana foi noticiada na imprensa internacional a morte da mãe de Brad Pitt, Jane, aos 84 anos. E por isso reunimos algumas curiosidades sobre a família do ator, mais precisamente os pais, para que fique a conhecer melhor a sua história.

Como destaca a People, William Bradley Pitt, nome completo de Brad Pitt (que é uma homenagem ao pai), nasceu em Shawnee, Oklahoma, em 1963, e é filho de Jane e William Pitt. Foi criado em Springfield, Missouri, juntamente com os dois irmãos, Doug e Julie.

A história de William Alvin Pitt e Jane Etta Hillhouse, a gratidão do ator e as vezes em que estiveram todos juntos à frente das câmaras

Foi na Oklahoma Baptist University que os pais do ator, William Alvin Pitt e Jane Etta Hillhouse, se conheceram, de acordo com a Oklahoma Historical Society, cita a People. Deram o nó em 1962 e um ano depois viram nascer o primeiro filho, Brad Pitt.

Alguns anos mais tarde, a família mudou-se para Tulsa e depois ficou por Springfield, Missouri, onde Brad e os dois irmãos mais novos foram criados. E é o local onde o pai do artista continua a viver, junto com o irmão e a irmã, que construíram, entretanto, as suas próprias família. Já Brad deixou a cidade no último semestre da Universidade do Missouri, a poucas semanas de se formar em jornalismo.

Brad Pitt nasceu em 1963. Três anos mais tarde, em 1966, William e Jane deram as boas-vindas ao filho Doug. A filha Julie chegou em 1969.

Ao contrário do famoso ator, os pais tinham uma vida profissional mais modesta. De acordo com o The Sydney Morning Herald, William administrava uma empresa de caminhões e Jane era orientadora escolar.

"O meu pai trabalhava cinco dias e meio/seis dias por semana [como executivo de uma empresa de transportes], e depois levava-nos a pescar", lembrou Brad Pitt em conversa com a Parade em 2011. "Fazia isso durante o fim de semana e depois voltava ao trabalho", acrescentou.

"Agora que sou pai, estou muito grato por isso, sabendo o que é preciso fazer para guardar tempo para os filhos. Sei o quanto isso foi desgastante para ele", comentou ainda.

Numa entrevista ao The New York Times em 2019, Brad Pitt voltou a falar do pai. "Ele cresceu no meio de extremas dificuldades e pobreza, esteve sempre determinado a dar-me uma vida melhor do que a que ele teve, e conseguiu."

Apesar de William e Jane terem preferido ficar longe dos holofotes, houve vezes em que caminharam nas passadeiras vermelhas de eventos de destaque, como aconteceu nos Óscares em 2012.

Dois anos depois, os pais do ator também acompanharam o artista na antestreia do filme ''Invencível', realizado por Angelina Jolie. Na altura, a atriz não conseguiu estar presente no evento, segundo o The Hollywood Reporter, mas Brad não faltou e levou consigo os pais e três dos seus filhos.

O ex-casal Brad Pitt e Angelina Jolie tem seis filhos em comum, Maddox, de 23 anos, Pax, 21, Zahara, 20, Shiloh, 19, e os gémeos Vivienne e Knox, de 16.

O ludo da família Pitt com a morte de Jane

Neste momento, a família de Brad Pitt está a passar por uma fase de luto. A mãe do ator morreu, aos 84 anos, como a filha de Doug, Sydney, confirmou através de uma emotiva publicação que fez no Instagram.

"A minha queria avó, Jane Etta, ainda não estávamos prontos para te ver partir, mas saber que estás finalmente livre para cantar, dançar e pintar novamente torna tudo um pouco mais fácil", escreveu Sydney.

Na mesma partilha, destacou que Jane "preocupava-se profundamente com todos e com tudo, sem fazer perguntas".

"Conseguia acompanhar-nos a todos, 14 netos, sem perder o ritmo. Não havia limites para o amor que ela dava, e todos os que a conheciam sentiam isso", pode ainda ler-se na mesma publicação.