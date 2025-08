O ator Brad Pitt está de luto pela morte da mãe, Jane Etta, aos 84 anos. A notícia foi avançada pelo TMZ esta quarta-feira, 6 de agosto.

A notícia não foi comentada pelo representante do artista, mas a sua sobrinha, Sydney Pitt, partilhou imagens da avó nas redes sociais como forma de homenagem.

"Minha doce avó, Jane Etta, nós ainda não estávamos prontos para te ver partir, mas saber que estás finalmente livre para cantar, dançar e pintar novamente torna tudo um pouco mais fácil.

Se conhecessem a minha avó, saberiam que ela tinha um coração enorme. Ela importava-se profundamente com todos e com tudo, sem fazer perguntas.

Ela ensinou-me a pintar, a ser forte, a liderar com bondade, a amar Jesus através de tudo e a encontrar alegria nas menores coisas. Ela inventou os jogos mais tolos só para nos fazer rir, e ela acreditava na justiça, em colocar os outros em primeiro lugar, e fazer o bem simplesmente porque era a coisa certa a fazer. [...]

Ela conseguia acompanhar os 14 netos sem perder nada. Não havia limite para o amor que ela dava e todos os que a conheceram sentiram isso.

Não sei como vamos fazer agora sem a sua presença. Mas eu sei que ela ainda está aqui em cada gesto gentil. Ela era o amor na sua forma mais pura. Fomos verdadeiramente abençoados por tê-la e sei que ela vive através de cada um de nós", escreveu a jovem.

A história e vida de Brad Pitt com a mãe

O ator, de 61 anos, tem dois irmãos mais novos que foram criados em Springfield, no estado do Missouri, Estados Unidos da América, pela mãe Jane e pelo pai William, antigo proprietário de uma empresa de camiões.

De referir que numa apresentação do seu último filme, F1, em junho deste ano, o artista agradeceu publicamente à mãe, dizendo "Amo-te, mãe".

Os pais de Pitt tinham um perfil mais discreto, mas nem por isso deixaram de acompanhar o filho em alguns eventos como nos Óscares de 2012 e a estreia do filme 'Invencível', realizado por Angelina Jolie (que era na altura a nora deles).

Em 2009 o ator e os irmãos doaram um milhão de dólares a um hospital do Missouri onde inauguraram uma ala com o nome da mãe, Jane Pitt Pediatric Cancer Center. Em 2018, Jane revelou o orgulho que sentia do filhos pelo trabalho solidário.

Recorde-se que Brad Pitt tem seis filhos fruto da relação com Angelina Jolie: Maddox, de 24 anos, Pax, de 21, Zahara, de 20, Shiloh, de 19, e os gémeos Vivienne e Knox, de 17 anos.