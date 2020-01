Brad Pitt e Jennifer Aniston são as estrelas do momento. O episódio em que se cumprimentaram na gala dos SAG Awards deu azo a grande especulação depois de semanas de rumores sobre uma possível reconciliação.

Várias informações vêm a público e, se por um lado há quem defenda que o ex-casal preserva apenas uma grande amizade, há quem jogue todas as fichas num futuro a dois.

Segundo o Entertainment Tonight, o próprio Brad Pitt parece estar mais inclinado para a segunda opção.

Consta que o ator aproveitou a reaproximação para pedir desculpas à ex-mulher por tudo o que aconteceu de errado no casamento de ambos, que durou de 2000 a 2005. Gesto que fez com que a atriz decidisse colocar as mágoas para trás das costas e iniciar um novo capítulo na relação de ambos.

Brad Pitt e Jennifer Aniston reataram a ligação perdida nos últimos tempos, depois do ator se separar de Angelina Jolie e da atriz terminar o casamento com Justin Theroux. "Eles têm uma relação muito mais madura porque ambos já viveram casamentos que não funcionaram", afirmou a fonte.

