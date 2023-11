Brad Pitt voltou a mostrar que não é dado a polémicas e que nem permite que as mesmas o afetem. Numa semana em que foram tornadas públicas graves ofensas escritas por um dos seus filhos, nas quais era acusado de ser "horrível e desprezível", entre outras coisas, o ator surgiu a passear num carro de luxo, completamente descontraído.

Os paparazzi captaram Brad Pitt a circular num Porsche Taycan, que está avaliado em 200 mil dólares (183.169 euros), nesta que foi a sua primeira aparição pública depois de a imprensa ter divulgado a publicação polémica feita por Pax Thien Jolie-Pitt em 2020.

Vale lembrar que nessa partilha, o jovem, agora com 19 anos, assinalou o Dia do Pai com uma dura observação sobre Brad Pitt, que o adotou em conjunto com Angelina Jolie.

"Podes dizer o que quiseres a ti e ao mundo, mas um dia a verdade virá ao de cima. Por isso, feliz Dia do Pai, seu ser humano horrível", fez notar Pax. Leia Também: Filho de Brad Pitt diz que o ator é "horrível e "desprezível"

Veja abaixo as fotografias que mostram o artista a passear no seu novo Porsche.