Brad Pitt ajudou os necessitados ao participar numa ação de solidariedade, tendo entregado alimentos a famílias com baixos rendimentos, em Los Angeles, durante a pandemia.

O ator, de 56 anos, foi visto a distribuir caixas de comida para multidões de pessoas, tendo também conduzido o camião que transportou as mercadorias, como relata o Daily Mail.

Pitt estava a usar uma máscara facial e um look descontraído, e muitas pessoas não reconheceram o artista.

Uma fonte relatou que o ator esteve a trabalhar sem parar a descarregar e a entregar as caixas às pessoas que aguardavam nas longas filas.

Brad terá trabalhado durante cerca de quatro horas seguidas, parando apenas para fumar um cigarro. Além disso, fez também uma pausa para um café com uma voluntária, na parte de trás do camião. "Eles sentaram-se lá provavelmente durante 20 minutos, a rir e a conversar enquanto fumava outro cigarro", contou a fonte.

O ator manteve-se de bom humor e, a certa altura, entrou no camião e colocou músicas animadas a tocar através do seu iPhone. Também recebeu a visita do amigo Thomas Houseago.

As imagens deste momento já estão a circular nas redes sociais. Veja nas publicações abaixo:

Leia Também: Brad Pitt 'apanhado' a entrar em casa de Angelina Jolie