Dânia Neto decidiu mostrar vários detalhes do seu casamento nas stories do Instagram e um dos pormenores especiais foi o bouquet.

Ao mostrar o ramos de flores que segurou no dia em que deu o nó com Luís Matos Cunha, a atriz revelou que este contava com um desenho do filho mais velho e ainda uma peça única de família.

"A fita do meu bouquet tinha os desenhos do meu filho Salvador e o anel da minha avó", revelou.

Publicação de Dânia Neto © Instagram

