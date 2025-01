A imprensa nacional tem dado conta de que, além do afilhado de Marco Paulo - Marquinho, e do seu pai Toni - também um bombeiro de Braga, Eduardo Ferreira, estará incluído no testamento do cantor português, podendo vir a receber 10% da sua fortuna milionária.

Desde então, Eduardo e alguns membros da família de Marco Paulo, viram-se 'obrigados' a prestar alguns esclarecimentos sobre a relação que existia entre o artista e o bombeiro.

Cinha Jardim, amiga do cantor falecido, chegou a prestar algumas declarações no 'Dois às 10', afirmando que Marco Paulo e Eduardo se conheceram em 2021 durante uma reportagem com a corporação de bombeiros onde Eduardo trabalha.