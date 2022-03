No pós-parto do seu segundo filho, Blaya Rodrigues decidiu recorrer a um procedimento estético para melhorar a diastase provocada pela gravidez.

Tal como revelou através da sua conta oficial de Instagram, a cantora tem feito com regularidade sessões de EMSculpt.

Trata-se de um tratamento não invasivo que tem como objetivo construir músculo, queimar gordura indesejada e esculpir o abdómen.

Satisfazendo a curiosidade dos seguidores, Blaya mostrou algumas imagens que revelam as diferenças no seu corpo após as primeiras sessões de EMSculpt.

O segundo filho de Blaya, Theo, nasceu há apenas oito meses. A artista, recorde-se, ainda mãe de uma menina Aura, de quatro anos, fruto de uma anterior relação.

