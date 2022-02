Blaya Rodrigues surpreendeu os fãs ao publicar no Instagram imagens em que aparece loira e com o cabelo liso.

Tudo indica que a cantora tenha usado uma peruca, uma vez que nas imagens recentes que publicou na mesma rede social aparece com o seu habitual visual, os seus cabelos castanhos e caracóis.

No entanto, as reações às fotografias onde Blaya parece loira foram muitas assim que as fotos foram publicadas. "Nem te estava a conhecer", lê-se entre os vários comentários. Veja tudo nas publicações abaixo:

