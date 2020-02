Blac Chyna desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira, dia 21 de março, como adianta a revista Quem.

A publicação explica que a celebridade viajou para o país irmão para participar nos festejos do Carnaval, que se celebra na próxima terça-feira, dia 25 de fevereiro. No entanto, assim como acontece todos os anos, os festejos já começaram.

A ex-noiva de Rob Kardashian - com quem tem uma filha em comum, Dream, de três anos - irá marcar presença no Camarote Brahma no Sambódromo do Anhembi, este sábado.

Leia Também: Blac Chyna ataca Kylie Jenner por ter levado a filha em helicóptero