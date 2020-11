Foi um dos grandes nomes do panorama musical da década de 1980 mas a vida de excessos na fase áurea da carreira obrigou-o a afastar-se do mundo do espetáculo. William Michael Albert Broad, nascido em Stanmore, em Inglaterra, iniciou a carreira no grupo de punk rock Chelsea. Depois, transitou para os Generation X, mas foi a solo, como Billy Idol, que conseguiu os maiores êxitos. Os singles "Dancing with myself", "Eyes without a face", "Rebel yell" e "Mony mony" lideraram as tabelas de vendas.

Entre 1982 e 1993, lançou cinco álbuns de originais. Fez centenas de espetáculos e vendeu milhões de discos em todo o mundo. Em 1994, à saída de uma discoteca, em Los Angeles, nos EUA, cai inanimado. A overdose fá-lo parar. Afasta-se, então, da vida pública para se livrar das drogas e para dar prioridade à família. "Os meus filhos não me perdoariam se eu morresse", desabafaria Billy Idol anos mais tarde. As divergências que passa a ter com a editora discográfica tiram-lhe a vontade de gravar novos álbuns.

Desde então, só lançou dois discos de originais. Em 2005, "Devil's playground", o primeiro em 12 anos, não entusiasmou os (velhos) fãs. Seguiu-se, em 2008, a compilação "The very best of Billy Idol: Idolize yourself" e, em 2014, "Kings & queens of the underground", que também não o capapultou para o êxito de outros tempos. Mais sucesso tem a autobiografia que lança nesse mesmo ano. "Dancing with myself", um livro repleto de revelações, torna-se num best seller. "Sou uma pessoa romântica e devia ter transposto esse romantismo para a minha música mais cedo", desabafa o artista.

"Mas estava, provavelmente, em negação. Não queria ser mole. Sentia que tinha de ser duro para as pessoas poderem continuar a acreditar em mim", confessa Billy Idol. Nos últimos meses, para além de participar numa campanha de defesa ambiental nos EUA, aceitou o convite de Miley Cyrus e gravou "Night crawling", um dos duetos que integram o novo disco da cantora. "Não tenho andado a fugir do meu passado", garante o artista, que é, hoje, um avô (muito) babado. Bonnie Blue, filha do cantor, foi mãe em maio.