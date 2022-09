Billie Lourd e o marido, Austen Rydell, preparam-se para receberem a chegada do segundo filho em comum. A novidade foi anunciada esta quarta-feira, 7 de setembro, depois de a atriz ter surgido com uma pronunciada barriguinha de grávida num evento.

Com um vestido curto e justo, Billie Lourd marcou presença na apresentação do seu novo filme, 'Ticket to Paradise', e exibiu orgulhosa a silhueta de grávida.

Billie Lourd, de 30 anos, e Austen Rydell, da mesma idade, que casaram em março deste ano, já são pais de Kingston Fisher Lourd Rydell, de um ano.