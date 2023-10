Billie Eilish marcou presença na mais recente emissão do programa 'Jimmy Kimmel Live', tendo feito acompanhar-se do irmão, Finneas.

A conversa acabou por recair sobre o álbum 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', de 2019, e mais precisamente sobre o sucesso de 'Bad Guy', um dos temas mais conhecidos da artista.

"'Bad Guy' é a música mais estúpida do mundo, mas é muito boa", começou por referir Billie Eilish, que depois justificou: "Naquela música estou a fazer troça. A música deveria ser pateta, mas é engraçada porque é idiota".

O público reagiu com algum espanto, com a cantora a dizer então: "Não suspirem, a música continua a ser boa. Têm de entender que há que ter sentido de humor. É suposto que a canção seja pateta".

Veja aqui a entrevista.

