Bill Murray viveu um dia muito especial logo ao início da semana. O ator completou 70 anos, data que foi celebrada com uma festa no restaurante do filho.

Uma fonte contou ao Page Six que Murray apareceu no The Rink At Rockefeller Center com "um chapéu grande em forma de bolo de aniversário e com velas".

O filho, Homer, acabou de abrir um restaurante, o Hombre Taco, no local, e realizou a festa de aniversário do pai.

"Ele dançou muito e em vez de soprar as velas, colocou o rosto num bolo [de verdade] e deu uma dentada", contou a fonte.

