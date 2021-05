Antes da notícia do divórcio de Bill e Melinda Gates se ter tornado pública, o empresário terá dito aos amigos do golfe que o casamento era "sem amor", de acordo com o New York Post.

"O Bill conversou com os amigos próximos no campo de golfe. Ele disse-lhes há um tempo atrás que o casamento era sem amor, que já tinha acabado há algum tempo e que eles viviam vidas separadas", disse uma fonte.

O mesmo meio de comunicação destaca ainda que a decisão da separação foi difícil para Melinda por causa da fé na Igreja Católica.

No entanto, relata também que o fim do casamento não é "nenhuma surpresa", visto que Melinda estava muito chateada com o marido por causa das ligações que tinha com Jeffrey Epstein.

