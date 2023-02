Parece que Bill Gates, de 67 anos, já não está solteiro. O Daily Mail avança com a informação de que o empresário está a namorar com Paula Hurd, de 60 anos, viúva do co-CEO da Oracle, Mark Hurd - que morreu em 2019 aos 62 anos, vítima de cancro.

"Eles estão inseparáveis", disse uma amigo do casal ao jornal britânico. "Estão juntos há mais de um ano e ela é sempre descrita como uma 'mulher misteriosa', mas não é segredo para o circuito íntimo deles que estão numa relação amorosa", acrescentou.

De recordar que Bill Gates esteve casado durante largos anos com Melinda Gates, de quem se separou em 2021. O ex-casal tem três filhos em comum, Jennifer, de 26 anos, Rory, de 23, e Phoebe, de 20.

