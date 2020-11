A produção do 'Big Brother - A Revolução' decidiu voltar a realizar uma sondagem nas suas redes sociais para apurar quais os concorrentes de que os portugueses gostam mais e quais os menos populares.

Renato foi eleito o favorito do público conquistando 84% de 'likes'. Segue-se Zena, com 70% e logo de seguida Jéssica Fernandes com 64%.

Os restantes tiveram todos nota negativa. 53% das pessoas não gosta de Joana. André Abrantes tem 66% de impressões negativas, Pedro 68% e Sofia é a menos favorita do público com 78%.

Resta saber se esta opinião do público será a mesma no momento de expulsar um dos concorrentes nomeados no próximo domingo. Para já, entre os nomeados estão Sofia, Pedro, Joana e André Abrantes.

Reveja aqui os números da sondagem.

