"É um assunto que me deixa triste, indignado e injustiçado", foi desta forma que Rui Pedro começou por comentar as acusações de que foi alvo por parte de Joana.

"Em nada me identifico. De maneira alguma os factos apontados são reais", garante, voltando a referir que já recorreu aos seus advogados.

Rui Pedro relata que no momento em que, alegadamente, terão sido feitas as ameaças, Joana se encontrava a fumar com Carina, e não estava ao telefone com a mãe, tal como a própria o tinha descrito anteriormente.

"Joana, acho que já chega, lá fora nunca falei de ti, agradecia que não fizesses o mesmo e que se seguisses com a tua vida", recordou de novo, referindo-se ao que terá dito na altura à colega.

Já de volta aos estúdios, Rui volta a destacar que ninguém sabia que Joana tinha apresentado queixa às autoridades.

"Nunca pensei com 35 anos ver-me envolvido num caso de tanta gravidade", afirma.

