O 'Big Brother' fez esta terça-feira, por volta das 18h45, uma ligação em direto à casa mais vigiada do país para avaliar em conjunto com os concorrentes o incumprimento das regras do programa.

Confrontados com imagens que provam que, mesmo depois de enfrentarem um castigo, continuam a repetirem-se os sussurros, a falta de microfones e até o falar em código, os participantes riram-se e apelaram ao 'Big Brother' para que as sanções sejam levantadas. Porém, a produção quis mostrar que o comportamento do grupo não é aceitável e garantiu que "a sanção não será levantada".

Resta agora esperar para saber qual o castigo a ser aplicado pela produção. Até aqui, os concorrentes foram castigados com a retirada do tabaco aos fumadores e a proibição do uso da máquina de lavar a loiça.

Leia Também: Quintino Aires arrasa 'Big Brother 2020': "Eu não gostei"