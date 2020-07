Esta quinta-feira, dia 9, Noélia foi surpreendida com um avião onde se podia ler a palavra genuína enviado por alguns membros da sua família e ainda por Marco Costa.

Apesar de ter ficado a dúvida no ar relativamente à identidade deste, uma vez que a concorrente disse ter um primo com o mesmo nome, o conhecido pasteleiro confirmou hoje através de um vídeo em direto no Instagram que de facto foi ele que enviou a mensagem.

"Eu apoio a Noélia, gosto dela, identifico-me com ela, é uma história de trabalho. Acho que tem uma postura impecável no sentido em que não responde a provocações. Eu entrei com 21 anos e não consegui ser assim", começou por revelar, recordando a sua participação na 'Casa dos Segredos'.

"Se fosse hoje faria exatamente assim. Ao contrário de algumas pessoas que não respeitam por ela ser diferente, ela continua na dela. Admiro a Noélia", fez saber.

Por fim falou do avião: "Hoje foi um avião enviado com carinho, ela merece, tem muita força. O que interessa é que ela tenha ganho muito força".

