O 'Big Brother' foi novamente líder no passado domingo, 17 de setembro, isto depois de também ter vencido as audiências na gala de estreia.

Cristina Ferreira, apresentadora do formato, começou a semana a agradecer a preferência dos espectadores com uma story no Instagram onde destaca a vitória do reality show.

Vale lembrar que, no mesmo horário, a SIC está a transmitir o programa 'Casados no Paraíso', de Cláudia Vieira. Já a RTP estreou este domingo a nova temporada do 'The Voice Portugal'.



© Instagram/Cristina Ferreira

