Tomou lugar na noite de ontem, dia 6, a primeira gala do 'Big Brother - Duplo Impacto' emitida ao sábado. Jéssica Nogueira foi a concorrente expulsa pelos portugueses, com 22% dos votos, deixando Gonçalo Quinaz de coração partido dentro da casa, mas foram vários os momentos que marcaram a noite.

Marco Costa surpreende Noélia

O conhecido pasteleiro fez um bolo de aniversário para a empresária algarvia, que este sábado celebrou mais uma primavera. O momento deixou Noélia emocionada.

Visita de Renato coloca dilema a Jéssica Fernandes

Para ver o namorado, a fadista tinha de abdicar de todas as cápsulas de café existentes na casa. Jéssica não hesitou em aceitar o desafio e correu para abraçar Renato.

O ex-jogador de andebol afirmou estar orgulhoso da prestação da cara metade e, antes de abandonar a casa, deixou-lhe um aviso: "Não te esqueças das razões por que entraste".

Cátia Palhinha no Bunker

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos 2' visitou o quarto secreto e, logo no início da emissão, aproveitou o direto para deixar clara a sua vontade em ser convidada para participar no 'Big Brother Brasil'.

Mais à frente, Cátia voltou a aparecer para dar a sua opinião sobre o grupo através de um jogo em que tinha de associar imagens aos participantes.

Curva da vida de Sofia Sousa

A concorrente recordou os altos e baixos numa emotiva curva da vida na qual falou da infância difícil, da morte do namorado aos 16 anos, da morte de uma irmã em 2010, nas cheias da Madeira, o nascimento da filha, o fim do namoro com Tierry e o assalto à sua casa durante a participação na 'Casa dos Segredos - Desafio Final 3'.

"Estava sempre com medo em fazer a 'Curva da Vida', houve muita coisa de que evitei falar, infelizmente há muita coisa que mais vale não falar. Sou muito feliz, independentemente do que tenha passado. Agradeço à minha mãe pela mulher que ela é", afirmou Sofia Sousa, após rever as imagens.

Jéssica Nogueira expulsa, Quinaz de coração partido

"Não tenho sorte nenhuma", foram as primeiras palavras de Gonçalo Quinaz após saber o desfecho das votações. Completamente desolado, o concorrente recebeu o apoio dos outros concorrentes.

Já fora da casa, a jovem, que foi expulsa com 22% dos votos, afirmou ficar à espera de Gonçalo.

A liderança e as nomeações

Depois de ficar a salvo das votações, tendo conseguido assegurar a sua estadia na casa, Edmar venceu a prova do líder e abraça o desafio de 'comandar' o grupo.

No que toca às nomeações, esta semana, a luta pelo lugar no jogo é disputada por Joana, Sónia e Noélia. Contudo, está aberta uma votação para salvar Joana ou Sónia - o resultado será revelado na noite de hoje, depois da estreia de 'All Together Now'.

