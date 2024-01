Na última quarta-feira, dia 10 de janeiro, entraram duas novas concorrentes, Iasmin e Jandira, mas apenas uma pôde permanecer na casa e Iasmin foi mesmo expulsa. Jandira continua no programa.

No entanto há uma nova participante na casa. Jéssica Galhofas volta a participar numa edição do 'Big Brother', depois de ter entrado na última edição.

De acordo com o 'Big', Jéssica tem contas a ajustar com outra concorrente, Vina. Ambas entraram na última edição e até começaram por se dar bem, mas algumas divergências acabaram por afastar as duas.

