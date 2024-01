Na noite desta quinta-feira, dia 11 de janeiro, Cláudio Ramos voltou a conduzir uma emissão especial, tendo ligado à casa do 'Big Brother' para anunciar a concorrente que teria que abandonar o programa apenas 24h após ter entrado.

Iasmin e Jandira são as novas participantes e foram anunciadas esta quarta-feira, dia 10, sendo que apenas uma poderia ficar na casa.

O público teve 24h para votar e decidiu que, com 53% dos votos do público, que votou pela positiva, seria Jandira quem deveria permanecer no programa.

De recordar que Iasmin já tinha entrado no último 'Big Brother', enquanto Jandira foi participante de 'O Triângulo'.