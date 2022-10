Frederica Lima foi na gala de domingo, 23 de outubro, a concorrente escolhida pelo público para abandonar a casa mais vigiada do país. No confronto direto com Catarina Severiano, a namorada de Nuno Homem de Sá acabou por ser expulsa.

A emissão do reality show, apresentada por Cristina Ferreira, decorreu sem grandes surpresas ou revelações.

Mafalda Diamond protagonizou o momento mais emotivo da noite ao ver ser exibida a sua curva da vida.

Seguiu-se a prova do líder, que depois de várias semanas sem uma liderança em dupla elegeu dois líderes da semana (e deu duas imunidades): a dupla Miguel Vicente e Sónia Pinho.

Quanto aos nomeados, em risco de expulsão no próximo domingo, os eleitos foram Diogo Coelho, Patrícia Silva, Catarina Severiano, Jéssica Gomes e Bárbara Parada.

Leia Também: "Não me deslumbro com elogios mas não me deixo cair devido aos haters"