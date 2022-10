Inês Simões, de volta à televisão, vive agora uma fase diferente da carreira. A atriz tem integrado de forma regular o painel de comentadores desta edição do 'Big Brother', uma visibilidade que lhe tem trazido muitos elogios mas, também, críticas.

Foi precisamente sobre isso que Inês falou na sua mais recente publicação feita no Instagram. "Não me deslumbro com elogios mas também não me deixo cair devido aos haters", pode ler-se.

"Sorriso rasgado brilhante", "linda" e "grande personalidade e uma grande senhora" são alguns dos comentários que a partilha mereceu.

