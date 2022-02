Esta quinta-feira (17 de fevereiro) a casa do 'Big Brother Famosos' acordou com mais um avião, desta vez destinado a Jardel, um dos concorrentes mais marcantes do reality show da TVI.

Ao ex-atleta foi enviada a seguinte mensagem: "Jardel, superação merece ser campeão".

Importa notar que o tempo que tem permanecido dentro da casa mais vigiada do país tem sido fulcral na reabilitação do antigo jogador de futebol. Jardel admitiu ter sido viciado em drogas, aproveitando a exposição para chamar a atenção para os perigos do consumo de substâncias ilícitas.

