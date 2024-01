Após a saída de Leandro na gala do 'Big Brother' deste domingo, dia 21, foram definidos os novos nomeados, que correm o risco de abandonar a 'casa mais vigiada do país', já no final desta semana.

Bruno Savate ganhou a liderança e, por isso, recebeu imunidade, não podendo ser nomeado.

Diana Lopes, Francisco Monteiro, Jéssica Galhofas, Miguel Vicente, Patrícia Silva e Rafael Teixeira são assim os seis nomeados da semana, que poderão ter que abandonar a casa no próximo domingo.

O voto é para salvar, pelo que aquele que tiver uma percentagem menor de votos será expulso.

