Foi durante a emissão em direto do 'Big Brother', no canal TVI Reality, que os espetadores foram surpreendidos com uma inesperada decisão do concorrente Edmar.

O momento aconteceu depois de o jovem ter pedido para ir ao confessionário. As câmaras encontravam-se focadas noutros participantes, mas por lapso o microfone de Edmar continuou ligado e foi possível ouvi-lo dizer em inglês: "Não quero desiludir ninguém, mas quero ir para casa já amanhã".

Será que a produção vai conseguir fazer com que o jovem mude de ideias?

