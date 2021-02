No programa 'Extra' do 'Big Brother - Duplo Impacto', deste sábado, dia 20, Alice Alves revelou um comunicado feito pelo reality show da TVI no qual se dava conta de que a concorrente Ana Catharina tinha sido hospitalizada.

"Durante a tarde de hoje, a concorrente Ana Catharina começou a sentir dores abdominais fortes. Primeiro a produção do 'Big Brother' chamou um enfermeiro e depois uma equipa médica. Foi recomendado ir ao hospital fazer exames", informa a apresentadora.

Entretanto, já depois, foi notado que Ana estava de regresso à casa mas que tinha de cumprir o isolamento recomendado pelas autoridades de saúde.

"Ana Catharina já voltou do hospital e está no bunker da casa da Ericeira porque não pode entrar na casa com os restantes concorrentes sem fazer o isolamento que este período de pandemia assim o obriga", refere.

