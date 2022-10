Hoje é quinta-feira e, por isso mesmo, dia de ficarmos a par do índice de popularidade dos concorrentes do 'Big Brother'. Na semana passada, Rúben Boa Nova era o favorito do público e Diana Lopes a mais odiada, mas no fundo da tabela tudo mudou.

Sónia Pinho, a líder desta semana, ocupa o lugar mais indesejado e é a concorrente que menos agrada aos espectadores. Nas posições acima desta encontram-se Catarina Severiano e Diana Lopes, fechando assim o 'top 3' das que pessoas reuniram a votação mais negativa.

No que diz respeito à parte superior da tabela, tudo permanece intacto. Depois de Rúben, Tatiana Boa Nova e Jéssica Simões são as concorrentes favoritas, um pódio exatamente igual ao da semana passada.

Importa recordar que estão nomeados - e em risco de expulsão - os seguintes concorrentes: Catarina Severiano, Diogo Coelho, Patrícia Silva, Jéssica Gomes e Bárbara Parada.

Leia Também: Rui Pedro do 'Big Brother' confrontado sobre ato violento. "É mentira"