A casa do 'Big Brother' voltou na noite desta quarta-feira, dia 28 de fevereiro, com uma salvação. Ana Barbosa foi a concorrente que deixou de ficar em risco de sair no próximo domingo.

"Ana Barbosa foi a primeira salva da semana. Esperava este resultado?", pode ler-se na publicação que foi destacada na página de Instagram do reality show da TVI.

Mas há quatro concorrentes que continuam nomeados: André Lopes, Débora Neves, Érica Silva e Hélder Teixeira.

