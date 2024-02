Hoje há noite há um novo castigo a ser atribuído na casa do 'Big Brother - Desafio Final'.

Nas páginas das redes sociais do programa, está a ser anunciada uma medida punitiva que será revelada mais logo, numa emissão especial do reality show.

"Nomeação direta! Hoje, no 'Especial' do 'Big Brother', depois do 'Jornal Nacional', um dos concorrentes vai receber a mais temida das consequências! Palpites?", pode ler-se na publicação em causa.

Na caixa de comentários, os fãs apontam para Vina, que recentemente questionou a imparcialidade do Big durante uma 'cadeira quente', ainda que outras pessoas digam que Bárbara, por ter participado na festa da semana sem autorização, também possa ter arriscado uma nomeação direta. Ora veja: