Cátia já mostrou que não 'vai com a cara' de Miguel, sobretudo depois dos comentários que o concorrente fez no âmbito de uma missão, na qual tinha de fingir que era um ex-casal com Catarina.

"Tudo bem que ele não tem de se desculpar de nada, sendo verdade ou não ele podia continuar com o teatro dele, mas acho que a maneira que ele fala é muito à machista", afirmou Cátia no confessionário.

A concorrente revela que não é um concorrente de quem está a gostar, garantindo, contudo, que irá manter a cordialidade com Miguel, uma vez que é seu colega da casa.

Veja o momento.

