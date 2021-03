Carlos Costa colocou em dia as últimas imagens de 'Big Brother - Duplo Impacto' e ficou sensibilizado, até emocionado, ao ver Edmar em lágrimas "com medo do sofrimento que a mãe poderá vir a passar devido à pressão que o pai lhe exerce tendo em conta o facto de ser gay e ainda por cima estar na televisão".

Na opinião de Carlos, este é um tema importante de ser debatido, visto que para si "é triste" que sejam sempre as mães a assumir um papel protetor para com os filhos e que os pais sejam mais frios nesse sentido.

"É bastante importante que sejamos sensibilizados para este tipo de assunto", defende.

O cantor aproveitou ainda para manifestar a sua opinião perante a reação de Joana ao momento emotivo de Edmar. Segundo Carlos Costa, a concorrente não reagiu da melhor forma por ter dito ao colega algo parecido com "não querias ficasses em casa".

"Ela mais uma vez, numa situação tão delicada como esta, revelou-se e revelou ser a parvinha que é. Já olho para ela e só lhe vejo defeitos", aponta, deixando clara a sua opinião.

Quem não gostou nada de ouvir Carlos Costa foram os fãs de Joana Albuquerque, que o inundaram de mensagens ofensivas. Sem medo, o artista respondeu a todos pedindo que respeitem a sua opinião.

