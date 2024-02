Durante uma dinâmica na tarde desta quinta-feira, dia 1, na 'casa mais vigiada do país', Bruno Savate e Miguel Vicente desentenderam-se. Miguel imitou Savate, este não gostou e acabou por se afastar, depois de uma ameaça de agressão.

No direto desta noite, Cláudio Ramos analisou as imagens do momento com os participantes e pediu as opiniões não só dos dois intervenientes como também de alguns dos outros participantes.

Bárbara afirmou que a situação a deixou "desconfortável", que a reação de "Savate não foi à toa", ainda que não tenha sido a mais correta, e que Miguel já tinha sido avisado várias vezes que estava "a pisar a linha", uma opinião com a qual Noélia concordou.

Após análise das imagens, o 'Big' anunciou que não aceita qualquer tipo de violência, física ou psicológica, dentro da casa, pelo que afirmou que, se algum dos concorrente "pisar os limites da agressão psicológica ou física" tomará "medidas definitivas".

Como sanção, Savate e Miguel ficaram nomeados para a próxima semana.

Leia Também: Francisco Monteiro vai voltar à TVI. Saiba quando