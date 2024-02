Francisco Monteiro saiu da casa do 'Big Brother - Desafio Final' no início desta semana e, logo na terça-feira, esteve no 'Dois às 10' para uma primeira entrevista com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. O regresso ao canal acontecerá dentro de poucos dias, conforme já promove a TVI.

Francisco Monteiro juntar-se-á a Jéssica Galhofas e Jandira Dias no 'Em Família' do próximo sábado, momento que o canal anunciou na tarde desta quinta-feira, dia 1 de fevereiro.

A TVI explica ainda que os três ex-participantes do reality show vão "partilhar o impacto" dessa experiência. Ora veja:

